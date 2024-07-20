شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب مركز تنمية المواهب يحيون حفلاً بمهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي كورال الشباب والأطفال بمركز تنمية المواهب تحت إشراف د. سامح صابر، تدريب وقيادة د.محمد عبد الستار بمشاركة فصل الباليه تصميم وتدريب الفنانة عيشة فؤاد، حفلا ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي، اليوم السبت على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الغنائية التراثية والمعاصرة يصاحبها مشاهد استعراضية وباليه منها «الليلة الكبيرة، زورونى كل سنة مرة، شد الحزام، مستنياك، اكدب عليك، طاير ياهوى ،اتفرج على الحلاوة، توتة توتة، آخر ايام الصيفية، الطبطبة، وحشتنى، حلف القمر، كلمة حلوه، نسم علينا، زي ما هي، على حسب وداد ،سهر الليالى ،ع اليادي وعيون القلب» .

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين في مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون والكمان الشرقى كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة واعتاد المشاركة خلال الإحتفالات المتنوعة التي تنظمها دار الأوبرا في المناسبات المختلفة إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم .