شكرا لقرائتكم خبر عن ترجيحات بتباطؤ التضخم الأمريكي مع زيادة احتمالات خفض الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المرجح أن تستمر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بالتباطؤ في يونيو حسب التوقعات، وهو ما يبقي التضخم على مساره نحو مستوى قد يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الثقة لخفض أسعار الفائدة هذا العام، وفق ما ذكر موقع انفيستوبيديا. توقعات التضخم الأمريكي من المتوقع أن يظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل حول مؤشر أسعار المستهلك المقرر صدوره يوم الخميس أن يرتفع مقياس التضخم بنسبة 3.1% انخفاضًا من زيادة سنوية بلغت 3.3% في مايو، وفقًا لمسح أجراه خبراء الاقتصاد بواسطة وكالة داو جونز الإخبارية وصحيفة وول ستريت جورنال.

إذا جاء التقرير متوافقاً مع التوقعات، فسوف يساعد ذلك في تأكيد استئناف التضخم لانحداره بعد ارتفاع مثير للقلق في الربع الأول. خفض متوقع لأسعار الفائدة الأمريكية وقد يكون لهذا تأثير على أسعار الفائدة على كافة أنواع القروض فكلما انخفض التضخم كلما زاد السبب الذي قد يدفع المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض الأسعار في وقت أقرب الأمر الذي من شأنه أن يدفع تكاليف الاقتراض إلى الانخفاض.

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وأبقى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة عند أعلى مستوى في 23 عامًا منذ يوليو الماضي في محاولة لتثبيط الاقتراض والإنفاق ودفع التضخم إلى الانخفاض من أعلى مستوى له في أربعة عقود والذي سجله في عام 2022. مراقبة بيانات التضخم الأمريكي في الآونة الأخيرة، قال صناع السياسات إنهم يراقبون عن كثب بيانات التضخم بحثا عن علامات تشير إلى أن زيادات الأسعار في طريقها للعودة إلى هدفها المتمثل في معدل نمو سنوي قدره 2% قبل إجراء أي تخفيضات.

ومع تباطؤ التضخم، يحول بنك الاحتياطي الفيدرالي انتباهه من مكافحة التضخم إلى منع التباطؤ الاقتصادي الحاد وهو الاحتمال الذي بدا أكثر ترجيحا بعد أن أظهر تقرير منفصل صادر عن مكتب إحصاءات العمل الأسبوع الماضي أن معدل البطالة ارتفع في يونيو إلى أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2021. مخاطر مكافحة التضخم قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للمشرعين في كلا مجلسي الكونجرس هذا الأسبوع إن البنك يدرك بشكل متزايد المخاطر التي يفرضها مكافحة التضخم على سوق العمل.

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وذكر باول "إن أحدث البيانات تظهر أننا شهدنا تباطؤا كبيرا في سوق العمل ونحن ندرك تماما أننا نواجه الآن مخاطر من جانبين... ونحن عازمون على تحقيق التوازن بينهما قدر المستطاع". خفض أسعار الفائدة في سبتمبر اعتبارًا من يوم الاثنين، وضعت الأسواق المالية احتمالات بنسبة تزيد عن 75% بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه في سبتمبر، وفقًا لأداة فيد واتش، والتي تتوقع تحركات الأسعار بناءً على بيانات تداول العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي.

وربما تلقي تفاصيل التقرير الضوء على تأثير التضخم على الأوضاع المالية اليومية للناس فضلاً عن توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي. تراجع أسعار الغذاء والطاقة يرجع جزء كبير من الانخفاض المتوقع في التضخم إلى بقاء أسعار العديد من السلع الأساسية في ميزانيات الأسر ثابتة أو حتى انخفاضها.

وانخفضت أسعار الغاز على أساس موسمي في حين من المتوقع أيضا أن تتراجع أسعار البقالة، كما يتضح من إعلان العديد من كبار تجار التجزئة عن عروض ترويجية أو تخفيضات في الأسعار مما أدى إلى الحد من فواتير البقالة، وفقا لما كتبه خبراء الاقتصاد في "ويلز فارجو" للأوراق المالية في تحليل لهم.

وإذا تم تجاهل أسعار الغذاء والغاز ــ التي قد ترتفع وتنخفض لأسباب لا علاقة لها باتجاهات التضخم الأوسع نطاقا ــ فمن المتوقع أن يظل التضخم "الأساسي" عند مستوى 3.4% سنويا، وهو نفس المستوى الذي سجله في مايو، وفقا لمتوسط التوقعات. تباطؤ زيادات الأسعار ويتوقع خبراء الاقتصاد في "دويتشه بنك" في تعليق لهم أن ترتفع الأسعار الأساسية لكن بوتيرة أقل لأن بعض الأسعار الرئيسية قد ترتد من قراءاتها في مايو والتي كانت منخفضة بشكل غير متوقع وهي على وجه التحديد تأمين السيارات وتذاكر الطيران.

ومن المرجح أن يظل التضخم معتدلاً نسبياً، مع تباطؤ زيادات الأسعار حتى عام 2025، كما قال خبراء الاقتصاد في شركة ويلز فارجو للأوراق المالية وأحد الأسباب الرئيسية هو أن المستهلكين قد وصلوا إلى الحد الأقصى لما هم على استعداد وقادرون على دفعه مقابل المتطلبات والتجار يعرفون ذلك. تراجع الطلب الاستهلاكي وكتب الخبيرتان الاقتصاديتان سارة هاوس وأوبري جورج في تعليق لهما: "من المرجح أن يؤدي الطلب الاستهلاكي الفاتر إلى إبقاء أسعار السلع تحت السيطرة. ومن المرجح أيضاً أن يحد المستهلكون الذين يهتمون بالتكاليف بشكل متزايد من مدى زيادات الأسعار في قطاع الخدمات".