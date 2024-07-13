الاقتصاد

صعود "ستوكس".. مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

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واس - عواصم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن صعود "ستوكس".. مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية اليوم، على ارتفاع، محققة أعلى مستوى لها خلال الشهر الماضي.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.9%، في حين تقدم مؤشر الأسهم القيادية في منطقة اليورو 1.3%.

الأسهم الأوروبية

وقفز سهم أد تيك السويدية 16%، كما ارتفع سهم إريكسون 4.3%، وصعد المؤشر السويدي 2.2%، فيما تقدّم مؤشر كاك 40 الفرنسي 1.3%.
وهبط سهم أوكسفود السويدية بما يعادل 9%، في أسوأ أداء على مؤشر ستوكس 600 الأوروبي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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