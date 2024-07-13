شكرا لقرائتكم خبر عن صعود "ستوكس".. مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم الأوروبية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية اليوم، على ارتفاع، محققة أعلى مستوى لها خلال الشهر الماضي.وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.9%، في حين تقدم مؤشر الأسهم القيادية في منطقة اليورو 1.3%.وقفز سهم أد تيك السويدية 16%، كما ارتفع سهم إريكسون 4.3%، وصعد المؤشر السويدي 2.2%، فيما تقدّم مؤشر كاك 40 الفرنسي 1.3%.وهبط سهم أوكسفود السويدية بما يعادل 9%، في أسوأ أداء على مؤشر ستوكس 600 الأوروبي.