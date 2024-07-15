الاقتصاد

بورصة مصر تغلق على تراجع جماعي

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة في ختام التعاملات نحو 8 مليارات جنيه، ليصل إلى مستوى 1.902 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 11.2 مليار جنيه.
وانخفض مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 28042.06 نقطة.
وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.43% مسجلًا 6251.5 نقطة.
كما تراجع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 0.55% ليصل إلى مستوى 9045.85 نقطة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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