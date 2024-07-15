شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة مصر تغلق على تراجع جماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة في ختام التعاملات نحو 8 مليارات جنيه، ليصل إلى مستوى 1.902 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 11.2 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 28042.06 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.43% مسجلًا 6251.5 نقطة.

كما تراجع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 0.55% ليصل إلى مستوى 9045.85 نقطة.