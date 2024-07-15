شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب إلى 2404 دولارا مع ارتفاع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، بنسبة 0.3%، لتصل إلى 2403.78 دولار للأوقية، وسط ارتفاع الدولار.

وارتفع الدولار على خلفية تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمحاولة اغتيال السبت الماضي، في تجمع انتخابي ببنسلفانيا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع العملة الخضراء باعتبارها ملاذا آمنا للاستثمار.

وصعد مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.19% إلى 104.29 نقطة، مع تصاعد الطلب عليه كملاذ آمن في مواجهة التوترات السياسية المحتملة في الولايات المتحدة إثر محاولة الاغتيال الفاشلة.

ويترقب المستثمرون اليوم كلمة جيروم باول رئيس البنك أمام النادي الاقتصادي بواشنطن، لاستشراف معلومات أكثر حول مستقبل أسعار الفائدة في أكبر اقتصادات العالم.