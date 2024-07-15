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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 253.5 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية في تعاملات اليوم الإثنين، عند آخر مستويات المعدن النفيس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم نحو 289.73 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22، نحو 265.59 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم 169.01 ريال، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم 144.86 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم نحو 289.73 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22، نحو 265.59 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 21بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم 253.52 ريال، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 217.30 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم 169.01 ريال، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم 144.86 ريال.