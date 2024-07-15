شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 253.5 ريال والان نبدء بالتفاصيل

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية في تعاملات اليوم الإثنين، عند آخر مستويات المعدن النفيس.وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم نحو 289.73 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22، نحو 265.59 ريال.بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم 253.52 ريال، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 217.30 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم 169.01 ريال، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم 144.86 ريال.وبلغ سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم 9011 ريالا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب، 2028 ريالا، في حين سجل سعر كيلو الذهب، 289.727 ألف ريال.