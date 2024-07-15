الاقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 253.5 ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في .. عيار 21 يسجل 253.5 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية في تعاملات اليوم الإثنين، عند آخر مستويات المعدن النفيس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم نحو 289.73 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22، نحو 265.59 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم 253.52 ريال، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 217.30 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم 169.01 ريال، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم 144.86 ريال.

سعر الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم 9011 ريالا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب، 2028 ريالا، في حين سجل سعر كيلو الذهب، 289.727 ألف ريال.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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