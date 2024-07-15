لإنهاء تخفيف أحمال الكهرباء.. وزارة البترول تعلن وصول شحنات الغاز المسال بعد أسبوع

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة البترول، اليوم الإثنين، عن وصول شحنات الغاز الطبيعي التي سيتم استخدامها في تنفيذ خطة إيقاف قطع الكهرباء في مصر وإنهاء برنامج تخفيف الأحمال، في الأسبوع الثالث من يوليو الحالي.

وأكدت "البترول"، في بيان لها، أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، أخطرتها بوصول شاحنات الغاز الطبيعي المسال الذي سيستخدم في إنتاج الكهرباء بمصر، وأن شحنات الغاز الطبيعي المسال التي تم التعاقد عليها لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود وتنفيذ خطة وقف تخفيف الأحمال الأسبوع الثالث من يوليو الحالى وصلت إلى الموانئ المصرية.

وأضافت الوزاة في بيانها أن الكميات المتعاقد عليها، والبالغة 21 شحنة، وصل منها خمس شحنات بكمية حوالى 155 ألف متر مكعب من الغاز المسال تم استقبالها على سفينة إعادة التغويز الموجودة حاليًا في ميناء سوميد بالعين السخنة، وسفينة إعادة التغويز الموجودة في ميناء العقبة، وباقي الشحنات المتعاقد عليها ستصل تباعًا؛ وفق الجدول الزمني المتفق عليه لاستلام الشحنات.