شكرا لقرائتكم خبر إنتاج الغاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن واردات الصين من الغاز الطبيعي سجلت أيضا نموا سريعا خلال الفترة بين يناير- يونيو الماضيين، إذ استوردت إجمالي 64.65 مليون طن من الغاز الطبيعي في الأشهر الـ6 الأولى من 2024، بزيادة 14.3% على أساس سنوي.
وفي يونيو الماضي وحده، توسع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 9.6% على أساس سنوي، ليصل إلى 20.2 مليار متر مكعب.
كانت هذه تفاصيل خبر إنتاج الغاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.