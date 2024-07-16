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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إنتاج الغاز الطبيعي في الصين ارتفع خلال النصف الأول من 2024، بنسبة 6% عن العام الماضي، إذ أنتجت 123.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن واردات الصين من الغاز الطبيعي سجلت أيضا نموا سريعا خلال الفترة بين يناير- يونيو الماضيين، إذ استوردت إجمالي 64.65 مليون طن من الغاز الطبيعي في الأشهر الـ6 الأولى من 2024، بزيادة 14.3% على أساس سنوي.

وفي يونيو الماضي وحده، توسع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 9.6% على أساس سنوي، ليصل إلى 20.2 مليار متر مكعب.