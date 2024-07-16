شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 82ر210 نقطة، أو 5ر0% ، ليصل إلى 72ر40211 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 87ر15 نقطة، أو 3ر0%، ليصل إلى 22ر5631 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 12ر74 نقطة، أو 4ر0%، ليصل إلى 57ر18472 نقطة.