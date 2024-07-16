الاقتصاد

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود

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د ب أ - نيويورك 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 82ر210 نقطة، أو 5ر0% ، ليصل إلى 72ر40211 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 87ر15 نقطة، أو 3ر0%، ليصل إلى 22ر5631 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 12ر74 نقطة، أو 4ر0%، ليصل إلى 57ر18472 نقطة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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