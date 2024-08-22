إعلام إسرائيلي: الاشتباكات في الشمال تسببت بحرائق في 790 موقعًا بمساحة 189 ألف دونم

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ "الاشتباكات في جبهة الشمال (مع حزب الله) تسببت بحرائق في 790 موقعا بمساحة 189 ألف دونم".
ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان ومنطقة البقاع، تزامنا مع الحرب على غزة منذ تشرين الأول 2023،
هذا، ويواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال، وسط ترقّب ردّه على العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت الذي قضى على إثره القيادي العسكري الكبير في الحزب فؤاد شكر.
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