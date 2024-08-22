الأهلي يحصل على توقيع المغربي «أشرف داري»

الشارقة - اميمة ياسر - نجح المسؤولين بالنادي الأهلي، في الحصول على توقيع أشرف داري مدافع فريق بريست الفرنسي ومنتخب المغرب، لتعويض رحيل محمد عبدالمنعم إلى نيس الفرنسي.

وحصل النادي الأهلي، على توقيع أشرف داري، في ظل رغبة النجم المغربي الشديدة في التواجد مع القلعة الحمراء في الموسم الجديد والمشاركة في مونديال الأندية.

يأتي ذلك بعد إصرار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، الذي شدد على ضرورة الحصول على خدمات أشرف داري المدافع المغربي في انتقالات الصيف في ظل اقتناعه الشديد بقدرات وامكانيات اللاعب.

ومن المقرر أن يصل أشرف داري الي القاهرة خلال أيام للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد توقيع الكشف الطبي.

الدوري ال 44

وتوج النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة ال 44 في تاريخه.

وأكد مصدر أن مفاوضات النادي الأهلي مع بريست الفرنسي، وصلت إلى مرحلة متقدمة ولكن يبقى بعض الرتوش حول قيمة مبلغ الشراء، والذي يحاول الأهلي تخفيضه، فضلًا عن مواعيد أقساط مبلغ الشراء إلى النادي الفرنسي.

وتابع المصدر: «هناك جلسة ستجمع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي مع مسؤولين النادي الفرنسي للانتهاء من التفاصيل المتبقية و اللاعب سوف يحضر إلى القاهرة خلال أيام قليلة لإجراء الكشف الطبي».