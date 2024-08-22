"دلتا تانكرز": لدينا خطط لتحريك سفينة سونيون التي تعرضت لهجوم في البحر الأحمر إلى مكان آمن

أعلنت شركة "دلتا تانكرز"، أنّه "لدينا خطط لتحريك سفينة سونيون التي تعرضت لهجوم في البحر الأحمر إلى مكان آمن".

في وقت سابق، قال مسؤول في البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر "أسبيديس" لوكالة رويترز، إنّ طاقم الناقلة "سونيون"، التي ترفع علم اليونان والتي تعرّضت لهجوم أمس الأربعاء، غادروا الناقلة وأنقذتهم البعثة.

من ناحية ثانية، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إنه جرى رصد حريق في البحر الأحمر على بعد نحو 58 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء الصليف اليمني.

ويأتي ذلك، في وقت تستمر فيه عمليات القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية تضامنًا مع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية، وذلك في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي والبحر المتوسط، كما أضافت إلى أهدافها السفن المرتبطة بأميركا وبريطانيا منذ شنّ جيش البلدين غارات جويّة داخل اليمن.