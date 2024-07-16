شكرا لقرائتكم خبر عن داو جونز الصناعي يغلق مرتفعا بأكثر من 200 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 210.82 نقطة، أو 0.5% ، ليصل إلى 40211 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 16 نقطة، أو 0.3 %، ليصل إلى 5631 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 74 نقطة، أو 0.4%، ليصل إلى 18473 نقطة.