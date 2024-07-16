قفزة كبيرة في أسعار الذهب اليوم.. وخبير يوضح السبب

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر جرام الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء بقيمة 60 جنيها ، متأثرا بارتفاعه العالمي.

وأرجع نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لموقع "مصراوي"، زيادة أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم إلى ارتفاع سعر الذهب عالميا، ووصوله لمستوى تاريخي جديد.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 بمنتصف تعاملات اليوم إلى 3310 جنيها مقابل 3250 جنيه مساء أمس.

وسجلت أسعار الذهب العالمية، قمة تاريخية جديدة في التعاملات المسائية، الثلاثاء عند 2466 دولارا للأونصة، مدفوعة بقرب خفض أسعار الفائدة الأمريكية، بحسب بلومبرج.

وصعدت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 1.8% أو 44.7 دولارا إلى 2466 دولارا للأونصة، مقارنة مع إغلاق جلسة أمس الاثنين.