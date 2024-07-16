شكرا لقرائتكم خبر لقاء توظيف يعرض 150 فرصة عمل في الأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عرض لقاء توظيف نظمته غرفة الأحساء بمقر الغرفة 150 فرصة عمل متنوعة لأبناء وبنات الأحساء بمنشآت القطاع الخاص.

وشهد اللقاء تنظيم وإجراء 237 مقابلة شخصية مع الشباب والفتيات السعوديين المتقدمين للوظائف التي ضمت: (مدخل بيانات، منسق جداول، حلابة، مشغل خدمات لوجستية، مشغل معدات، فنيي صيانة)، وذلك تمهيدا للقبول والانخراط في بيئة عمل متطورة ومحفزة، تقدم مجموعة من المميزات والبدلات المجزية والحوافز المتميزة.

وشارك في لقاء التوظيف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكتب الضمان الاجتماعي بالأحساء «تمكين» وشركة سابك «مبادرة نساند» والمعهد الثانوي الصناعي الأول بالأحساء والشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك).

ويأتي اللقاء ضمن خطط الغرفة وبرامجها المستمرة ممثلة بمركز التدريب والتوظيف لطرح فرص العمل والتدريب والتوظيف وتوطين الوظائف وذلك بالتعاون مع شركائها في القطاعين الخاص والعام، للإسهام في تدريب وتوظيف أبناء وبنات الأحساء ودفع وتيرة التوطين بمنشآت القطاع الخاص بما يواكب مستهدفات رؤية 2030.

يشار إلى أن الغرفة و(تمكين) و(نساند) والمعهد يتعاونون معًا لخدمة القطاع الخاص في مجالات تدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية ورفع تنافسيتها وتقديم أفضل خدمات وحلول الموارد البشرية وفرص العمل بما يناسب متطلبات سوق العمل.