شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات البورصة المصرية تغلق تعاملاتها على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.987 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 78.4 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.44% محققًا 27828.92 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 0.84% ليصل إلى 6331.29 نقطة.

وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا نموًا بنسبة 0.67% لينهي التعاملات عند مستوى 9121.02 نقطة.