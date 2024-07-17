شكرا لقرائتكم خبر عن تأجير عقار تعليمي مملوك لـ«دراية ريت» بـ4 ملايين ريال سنويا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة دراية المالية بصفتها مدير صندوق دراية ريت وقوع حدث معين بخصوص تأجير مرفق تعليمي.
ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية بتأجير العقار التعليمي (مدرسة) الواقع في محافظة الدرعية و المملوك للصندوق، وذلك بعد فسخ العقد مع المستأجر السابق بناءً على صدور حكم قضائي بتاريخ (21/3/1445 هـ الموافق 6/10/2023) بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العقار والذي تم الإعلان عنه مسبقًا :
وأضافت أن مدة العقد 25 سنة بإيجار سنوي قدره 4 ملايين ريال مع زيادة الإيجار بنسبة 7.5% كل خمس سنوات.
ونوهت بتحصيل مبلغ 5 ملايين ريال من المبالغ المستحقة على المستأجر السابق وجار متابعة تحصيل المبالغ المستحقة المتبقية.
وتوقعت أن يكون الأثر إيجابياً بشكل عام والذي سينعكس على نتائج الصندوق خلال النصف الثاني من عام 2024.
ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية بتأجير العقار التعليمي (مدرسة) الواقع في محافظة الدرعية و المملوك للصندوق، وذلك بعد فسخ العقد مع المستأجر السابق بناءً على صدور حكم قضائي بتاريخ (21/3/1445 هـ الموافق 6/10/2023) بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العقار والذي تم الإعلان عنه مسبقًا :
وأضافت أن مدة العقد 25 سنة بإيجار سنوي قدره 4 ملايين ريال مع زيادة الإيجار بنسبة 7.5% كل خمس سنوات.
ونوهت بتحصيل مبلغ 5 ملايين ريال من المبالغ المستحقة على المستأجر السابق وجار متابعة تحصيل المبالغ المستحقة المتبقية.
وتوقعت أن يكون الأثر إيجابياً بشكل عام والذي سينعكس على نتائج الصندوق خلال النصف الثاني من عام 2024.