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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 256.08 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب اليوم في السعودية، خلال تعاملات الإثنين، عند آخر مستويات وصل إليها المعدن النفيس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم، 292.66 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم، 268.27 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، اليوم، 219.50 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية اليوم، 146.33 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم، 292.66 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم، 268.27 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 21سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية، 256.08 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، اليوم، 219.50 ريال.
سعر الذهب اليوم في السعوديةوسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم، 170.72 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية اليوم، 146.33 ريال.