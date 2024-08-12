الاقتصاد

أسعار الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 256.08 ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في .. عيار 21 يسجل 256.08 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب اليوم في السعودية، خلال تعاملات الإثنين، عند آخر مستويات وصل إليها المعدن النفيس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم، 292.66 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم، 268.27 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية، 256.08 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، اليوم، 219.50 ريال.

سعر الذهب اليوم في السعودية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم، 170.72 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية اليوم، 146.33 ريال.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية، 9102 ريال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 2049 ريالا، بينما سجل سعر كيلو الذهب 292.660 ألف ريال.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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