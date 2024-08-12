شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 256.08 ريال والان نبدء بالتفاصيل

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم في السعودية

سعر الذهب اليوم

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب اليوم في السعودية، خلال تعاملات الإثنين، عند آخر مستويات وصل إليها المعدن النفيس.وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم، 292.66 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم، 268.27 ريال.سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية، 256.08 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، اليوم، 219.50 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم، 170.72 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية اليوم، 146.33 ريال.وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية، 9102 ريال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 2049 ريالا، بينما سجل سعر كيلو الذهب 292.660 ألف ريال.