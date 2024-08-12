شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على انخفاض بنسبة 0.3% عند 11740 نقطة، وبتداولات بلغت 6.114 مليار ريال.

وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 251.890 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.088 تريليون ريال. انخفاض أسهم 154 شركة انخفضت أسهم 154 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 69 من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، مجموعة إم بي سي، والبابطين، وتشب، وساكو، وتنمية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، والفخارية، وشاكر، وأسواق المزرعة، وعذيب للاتصالات، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.9% عند 25284 نقطة، وبتداولات بلغت32.076 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.931 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 55.012 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 26 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 37 من بين 93 شركة مدرجة في السوق الموازية.