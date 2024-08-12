شكرا لقرائتكم خبر عن «الخدمات الأرضية»: ترسية عقد مع طيران الرياض بـ1.5 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية ترسية عقد تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض من قبل شركة خدمات الطيران (طيران الرياض).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يبدأ من تاريخ 01/09/2024 ولمدة 4 سنوات ونصف (55 شهراً) مع أفضلية التمديد لمدة سنتين بعد انقضاء المدة الأساسية.
وبموجب هذا العقد، ستقوم الشركة السعودية للخدمات الأرضية بتقديم خدمات المناولة الأرضية لجميع رحلات طيران الرياض والتي تشمل خدمات الساحة وخدمات صالات الركاب للرحلات الداخلية والدولية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وأفادت بأن تاريخ الترسية 1446-02-08 الموافق 2024-08-12.
وأشارت إلى أن قيمة العقد تقدر بنحو 1.5 مليار ريال لكامل الفترة (6.5 سنوات) من بدء العمليات التشغيلية لطيران الرياض.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يبدأ من تاريخ 01/09/2024 ولمدة 4 سنوات ونصف (55 شهراً) مع أفضلية التمديد لمدة سنتين بعد انقضاء المدة الأساسية.
وبموجب هذا العقد، ستقوم الشركة السعودية للخدمات الأرضية بتقديم خدمات المناولة الأرضية لجميع رحلات طيران الرياض والتي تشمل خدمات الساحة وخدمات صالات الركاب للرحلات الداخلية والدولية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وأفادت بأن تاريخ الترسية 1446-02-08 الموافق 2024-08-12.
وأشارت إلى أن قيمة العقد تقدر بنحو 1.5 مليار ريال لكامل الفترة (6.5 سنوات) من بدء العمليات التشغيلية لطيران الرياض.