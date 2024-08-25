“السكري” يتصدر مبيعات كرنفال بريدة للتمور

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_القصيم

تصدرت تمور السكري قائمة أغلى الأصناف مبيعاً خلال ثلاثة أسابيع من انطلاق كرنفال بريدة للتمور الذي تستمر فعالياته حتى 21 سبتمبر المقبل.

وطبقا للاحصاءات المعتمدة من الكرنفال فإن تمر السكري المفتل يعد الأغلى من بين 50 صنفاً من التمور يتم بيعها يومياً، إذ تراوح سعره بين 30 إلى 350 ريال للكرتون عبوة 3.5 كيلوجرام، وتلاه السكري الجالكسي الذي يبدأ سعره من 25 ريالاً، ويصل إلى 200 ريال للكرتون.

وحل تمر المجدول في المركز الثالث كأغلى صنف يتم بيعه خلال الكرنفال الذي بدأت فعالياته مطلع أغسطس الجاري، وسعره بين 35 إلى 180 ريالاً، وجاءت تمور الصقعي والهشيشي في المركز الرابع بسعر من 20 إلى 100 ريال، ومن ثم السكرية الحمراء 20 – 50 ريال، والخلاص مناصيف 20 – 35 ريال، والونانة مناصيف 20 – 25 ريال، والسكري المناصيف 15 – 25 ريال، وجاء السكري الرطب في المركز التاسع بسعر تراوح بين 12 إلى 20 ريالاً، وأخيراً البرحي 10 – 20 ريال.

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