شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. اعرف نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم الاثنين، على ارتفاع بواقع 100.74 نقطة.

وأتى بنسبة 3.78%، مقارنة بإقفال يوم التداول السابق، ليصل إلى 2763.21 نقطة. نتائج بورصة موسكو وبدوره، أقفل مؤشر RTS على ارتفاع بمقدار 32.85 نقطة.

وجاء بنسبة 3.59% مقارنة بإغلاق التداول السابق ليبلغ 948.49 نقطة.

