الاقتصاد

بالأرقام.. اعرف نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق اليوم

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واس - موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم الاثنين، على ارتفاع بواقع 100.74 نقطة.
وأتى بنسبة 3.78%، مقارنة بإقفال يوم التداول السابق، ليصل إلى 2763.21 نقطة.

نتائج بورصة موسكو

وبدوره، أقفل مؤشر RTS على ارتفاع بمقدار 32.85 نقطة.
وجاء بنسبة 3.59% مقارنة بإغلاق التداول السابق ليبلغ 948.49 نقطة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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