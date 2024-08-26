شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. اعرف نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم الاثنين، على ارتفاع بواقع 100.74 نقطة.
وأتى بنسبة 3.78%، مقارنة بإقفال يوم التداول السابق، ليصل إلى 2763.21 نقطة.
وجاء بنسبة 3.59% مقارنة بإغلاق التداول السابق ليبلغ 948.49 نقطة.
وأتى بنسبة 3.78%، مقارنة بإقفال يوم التداول السابق، ليصل إلى 2763.21 نقطة.
نتائج بورصة موسكووبدوره، أقفل مؤشر RTS على ارتفاع بمقدار 32.85 نقطة.
وجاء بنسبة 3.59% مقارنة بإغلاق التداول السابق ليبلغ 948.49 نقطة.