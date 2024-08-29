تركيا تسجّل تراجعًا في العجز التجاري في يوليو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت هيئة الإحصاء التركية اليوم، تراجع العجز التجاري بشكل ملحوظ في شهر يوليو مقارنة بالعام السابق، فيما قفزت الصادرات وسط تراجع الواردات.

وانخفض العجز التجاري إلى 3ر7 مليارات دولار في يوليو من 5ر12 مليار دولار قبل عام. وفي يونيو بلغ العجز التجاري 9ر5 مليارات دولار.

وفي يوليو، زادت الصادرات بواقع 8ر13 % على أساس سنوي، بينما انخفضت الواردات بواقع 8ر7 %. وباستبعاد منتجات الطاقة والذهب غير النقدي، بلغ العجز في التجارة الخارجية 98ر2 مليار دولار.

وعلى أساس معدل موسمي، نمت الصادرات بواقع 3 % على أساس شهري، بينما تراجعت الواردات بواقع 9ر3 %.

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