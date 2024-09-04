صندوق النقد: الإصلاحات المالية ساهمت بنمو متسارع للاقتصاد السعودي

الارتفاع يعكس نجاح #المملكة في تنويع مصادر الدخل.. مساهمة غير مسبوقة لـ #الأنشطة_غير_النفطية في #الاقتصاد_السعودي



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