حيتان الايثيريوم تتحرك خارج منصة تداول العملات الرقمية بينانس!



شهدت منصة بينانس تدفقات خارجية كبيرة للايثيريوم تجاوزت قيمتها 46.74 مليون دولار خلال 24 ساعة الماضية.

هذه التحركات تشمل عمليات سحب كبيرة لمبلغ 95.67 مليون دولار، تضمنت 7402 ايثيريوم بقيمة 23.3 مليون دولار، مما يعكس نمط مشابه لمحفظتين أخريين كانتا قد نقلتا أحجام كبيرة من الايثيريوم والعملات المستقرة خارج المنصة مؤخرا.

وفقا لمنصة “Lookonchain” المختصة في تتبع الأموال الذكية، فإن هناك احتمال أن يكون هناك علاقة بين هذه المعاملات وبمحفظة “جاستن صن” مؤسس Tron، حيث أنه معروف بتحركاته الكبيرة للأموال، أو احتمال أنها تكون مجرد تحويلات روتينية.

رغم أن الهوية الحقيقية لأصحاب المحفظة غير مؤكدة، فإن هذه النقلات الكبيرة لا تشير بالضرورة إلى إنذار سلبي، بل قد تكون مجرد تحويلات بسيطة للأموال.

حاليا تستقر عملة الايثيريوم عند دعم بقيمة 2900 دولار.

إذا كان هناك توجه نحو النمو المحتمل نحو المقاومة فهي تقبع عند 3400 دولار، وستحتاج الإيثيريوم إلى الحفاظ على وتيرتها الحالية.

من الممكن أن يؤدي اختراق فوق هذا المستوى إلى دفع الايثيريوم نحو أعلى مستوياتها حول 3650 دولار.

بينما إذا تم كسر الدعم عند 2900 دولار، فقد تنخفض عملة الإيثيريوم نحو منطقة دعم جديدة حول 2800 دولار.

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