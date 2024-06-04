في ظل تصاعدة الوتيرة التنظيمية: بينانس تعلق مدفوعات الكاش في منصة P2P في الهند

مؤخرا، قامت منصة بينانس بتعليق عملياتها النقدية للتداول P2P في الهند بهدف المحافظة على الإلتزام التنظيمي.

وفقا لما أفادت به المصدر “99 Bitcoins” فإن المعاملات النقدية كانت مريحة للمستخدمين في المناطق ذات الوصول المصرفي المحدود.

إلا أن الإجراء الأخير من بينانس يهدف إلى التخفيف من مخاطر غسيل الأموال وتعزيز بيئة تجارية أكثر أمانا من خلال هذا الإجراء.

طرق الدفع البديلة:

أكدت منصة تداول العملات المشفرة العالمية بينانس لمستخدميها في المنطقة أن طرق الدفع البديلة مثل التحويلات المصرفية والمحافظ الرقمية لا تزال متاحة.

على الرغم من ردود الفعل المتباينة من خبراء الصناعة، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن التأثيرات المحتملة على أحجام التداول والسيولة، خاصة في المناطق التي تركز على النقد.

تفيد التقارير أن الطرق البديلة التي تقدمها بينانس تتوافق مع المتطلبات التنظيمية، مما يقلل من مخاطر الأنشطة غير المشروعة ويعزز التزام بينانس بالامتثال.

يسلط هذا القرار الضوء على اتجاه أوسع لزيادة التدقيق التنظيمي في صناعة العملات المشفرة.

جدير بالذكر أن وحدة الاستخبارات المالية (FIU) سجلت كل من بينانس وKuCoin في الهند، مما سمح لهذه المنصات بإعادة دخول البلاد.

هذا ولا يزال موقف الهند بشأن العملات المشفرة غير مؤكد، حيث تسببت ظروف السوق المتقلبة والغموض التنظيمي في حالة من عدم اليقين بين المتداولين.

وفقا للاحصائيات فإن هناك أكثر من 19 مليون مستثمر في العملات المشفرة في الهند وهناك اهتمام متزايد بها.

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