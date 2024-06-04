الإعلان عن موعد انعقاد مؤتمر “بلوكشين لايف 2024” القادم في دبي!

سيعود مؤتمر “بلوكتشين لايف 2024” لنسخته الثالثة عشرة في الفترة من 22 إلى 23 أكتوبر.

ومع تزايد شهرة دبي كمركز عالمي للعملات المشفرة، من المتوقع أن يكون هذا المنتدى حدث مركزي لهذا العام.

مع استمرار توقعات ذروة نمو سوق العملات المشفرة، يمثل المنتدى فرصة ممتازة للمشاركين لتعظيم أرباحهم.

من المتوقع أن يجتمع أكثر من 10,000 شخص من 120 دولة في هذا المنتدى لاكتساب المعرفة القيمة، وتكوين روابط جديدة، واستكشاف فرص الاستثمار المحتملة.

سيتضمن الحدث الذي يستمر يومين مجموعة من الخبراء الصناعيين والقادة الفكريين والمبتكرين الذين سيشاركون رؤاهم واستراتيجياتهم في هذا السوق سريع النمو.

بالإضافة إلى المناقشات البانورامية المفيدة، سيحتوي “بلوكشين لايف 2024” على منطقة معرض مبتكرة حيث ستعرض الشركات الرائدة في الصناعة أحدث منتجاتها وخدماتها وتقنياتها.

سيتمتع حاملو تذاكر VIP والمتحدثون أيضا بساعات من التواصل غير الرسمي في الحفل الختامي الأسطوري.

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