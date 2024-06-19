هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تنهي تحقيقها حول اعتبار عملة الإيثيريوم كورقة مالية

أعلنت شركة ConsenSys، اليوم الأربعاء، أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قد أغلقت تحقيقاتها بشأن عملة الإيثيريوم (ETH)، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، دون تصنيفها كأوراق مالية.

صرحت شركة “ConsenSys” في تغريدة:

أبلغتنا هيئة الأوراق المالية والبورصة أنها أغلقت تحقيقاتها المتعلقة بالايثيريوم 2.0. هذا القرار يعني أن الهيئة لن توجه اتهامات تزعم أن مبيعات الايثيريوم تُعتبر معاملات أوراق مالية.

جاء هذا الإعلان بعد أن أرسلت “ConsenSys”، وهي شركة أمريكية متخصصة في تكنولوجيا البلوكشين، خطابا إلى الهيئة التنظيمية في 7 يونيو، تطلب فيه تأكيد أن موافقات صندوق تداول الإيثريوم في البورصة (ETH ETF) في مايو، والتي استندت إلى تصنيف إيثريوم كسلعة، ستؤدي إلى إغلاق تحقيقات الهيئة حول الايثيريوم 2.0.

كانت حالة العملات المشفرة غير واضحة منذ فترة طويلة في الولايات المتحدة، دون وجود تنظيمات واضحة.

بينما تم تصنيف البيتكوين كسلعة، ظل وضع الايثيريوم غير مؤكد نظرا للاهتمام المتزايد من هيئة الأوراق المالية والبورصة بالعروض المختلفة للايثيريوم.

في بداية هذا العام، رفعت شركة “ConsenSys”، التي تقف وراء محفظة “MetaMask” الشهيرة، دعوى قضائية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصة.

هدفت الدعوى إلى منع الهيئة من فرض إشرافها على شبكة بلوكشين الإيثيريوم.

وجادلت “ConsenSys” في الدعوى بأن استمرارية الهيئة في ممارسة سلطتها على الايثيريوم قد يؤدي إلى توقف شبكة البلوكشين، مما يعطل واحد من أكبر ابتكارات الانترنت.

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