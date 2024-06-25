شركة “VanEck” تقترح رسوم بنسبة 0.2٪ على ETF الايثيريوم!

أعلنت شركة إدارة الاستثمار “VanEck” عن تحديد رسوم بنسبة 0.2٪ لصندوقها المتداول في البورصة (ETF) المقترح للإيثريوم.

هذا الإعلان، الذي تم توضيحه في ملف لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، يأتي في وقت يشهد تقدم تنظيمي هام لصناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة.

في الشهر الماضي، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات على الطلبات المقدمة من البورصات الكبرى مثل “Nasdaq” و”CBOE” و”NYSE” لإدراج صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بسعر الايثيريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية.

هذه الموافقة الهامة تسمح لهذه المنتجات ببدء التداول بحلول نهاية العام، مما يوفر فرص جديدة للمستثمرين.

تعد “VanEck” واحدة من تسعة جهات إصدار، بما في ذلك “ARK Investments/21Shares” و”BlackRock”، تسعى إلى إطلاق صناديق Ether ETF هذه.

تعكس المنافسة في هذا القطاع الاهتمام المتزايد بتزويد المستثمرين بوصول أسهل إلى الاستثمار في العملات المشفرة دون الملكية المباشرة والمخاطر المرتبطة بحيازة العملات المشفرة مثل الايثيريوم.

يسمح صندوق ETF الفوري للايثيريوم، مثل ذلك الذي اقترحته VanEck، للمستثمرين بالتعرف والتعرض لتحركات أسعار الايثيريوم دون الحاجة إلى إدارة الأصول الرقمية وتخزينها بأنفسهم.

من المتوقع أن يجذب هذا التبسيط نطاقا أوسع من المستثمرين الذين يسعون لتجنب التحديات التقنية والأمنية للملكية المباشرة للعملات المشفرة.

في الشهر الماضي، حققت صناعة العملات المشفرة إنجاز مهم عندما وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على إدراج صناديق الاستثمار المتداولة للايثيريوم في البورصات الأمريكية.

ومع ذلك، لم توافق الهيئة بعد على تداول هذه الأصول، لكن من المتوقع أن يبدأ تداول هذه الصناديق في بداية الشهر الجديد يوليو.

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