رئيس هيئة SEC مصرحا: هناك تقدم سلس في عملية الموافقة على صندوق ETF الايثيريوم

في مقابلة أُجريت خلال قمة بلومبرغ للاستثمار، أعرب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، “غاري جينسلر”، عن ثقته في التقدم السلس لعملية الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في الايثيريوم.

ومع ذلك، لم يقدم “جينسلر” جدول زمني محدد لهذه الموافقة.

رفض “جينسلر” التعليق على تأثير موقف الإدارة الحالية بشأن العملات المشفرة على الانتخابات المقبلة.

التقدم في عملية الموافقة على صندوق ETF الايثيريوم:

شدد “جينسلر” على أن التركيز الرئيسي ينصب الآن على مديري الأصول، حيث قال:

يتعلق الأمر بالإفصاح الكامل من قبل مديري الأصول حتى تصبح بيانات التسجيل هذه سارية المفعول.

وأكد على أن العملية تسير بسلاسة، رغم أنه لم يحدد توقيت دقيق لذلك.

في البداية، اقترح “جينسلر” أن صناديق الاستثمار المتداولة في الايثيريوم قد تبدأ في العمل بحلول الصيف.

في الشهر الماضي، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات على نماذج 19b-4، مما مهد الطريق لهذه الفئة الاستثمارية.

حاليا، تعمل الهيئة والجهات المصدرة على ملفات S-1، والتي تحتاج إلى الموافقة قبل بدء تداول المنتجات.

يتوقع بعض المحللين أن يتم إطلاق صناديق ETF الايثيريوم في 2 يوليو.

في الآونة الأخيرة، قام بعض مديري الأصول بمراجعة طلباتهم لهذه الأدوات المالية.

على سبيل المثال، أصدرت شركة “بلاك روك” للاستثمار بيانات معدلة تتضمن تفاصيل حول الرسوم والأموال الأولية المودعة في الصندوق.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت شركة VanEck نموذج 8-A، مما يقربها من الموافقة أكثر.

أسبوع واحد وتتضح الرؤية أكثر حول ETF الايثيريوم وموعد تداوله الرسمي.

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