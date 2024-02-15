هل تنخفض أسعار اللحوم والدواجن والبيض في رمضان ؟ الزراعة تُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

توقع الدكتور طارق سليمان رئيس هيئة الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، استقرار أسعار اللحوم والدواجن والبيض خلال شهر رمضان الكريم، وهناك مؤشرات بتراجع أسعارها خلال الأيام المقبلة.

وأوضح "سليمان"، لمصراوي، أن وزارة الزراعة وضعت إستراتيجية شاملة لإستقبال شهر رمضان المبارك لضبط أسعار اللحوم التي تعد وجبة أساسية على طاولة الإفطار طوال فترة الصيام حيث قامت باستيراد 150 ألف رأس من العجول خلال الفترة الماضية منها 25 ألف رأس مؤهلة للذبح و 125 ألف يجري تثمينها لضخها بالأسواق قبل حلول الشهر الكريم.

وتابع سليمان قائلا: "كما أن الحكومة عمدت خلال الفترة الماضية على استيراد أعلاف للحيوانات والطيور لتلبية احتياجات الأسواق بشكل كامل مما ينعكس عليه بانخفاض في سعر اللحوم والدواجن والبيض للمستهلك نظرا لتوافرها بكميات كافية داخل الأسواق".