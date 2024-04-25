توجيه رئاسي.. محافظ شمال سيناء: تقسيط إيجار الشقق على 30 عاما لأهالي رفح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

أكد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن هناك مخطط أعدته القوات المسلحة لمحافظة شمال سيناء، وهو عبارة عن تجمعات تنموية.

وأضاف محافظ شمال سيناء خلال لقائه الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، بحضور عدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء، أن الطرق هي الشرايين القوية لخدمة التجمعات التنموية، مؤكدا أن هناك طفرة في منظومة الطرق في الشيخ زويد، فضلا عن أنه يتم العمل على التطوير المستمر للصرف الصحي للشيخ زويد.

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتخفيض تكلفة الوحدة السكنية لأهالي سيناء بنسبة 55% رغم ارتفاع الأسعار، مضيفا أنه يتم تقسيط إيجار الوحدة السكنية على مدار 30 عاما لأهالي رفح وسيناء.

وأوضح أن أقصى تقسيط للإيجار يكون على 20 عاما، لكن الرئيس السيسي وجه بأن يكون على 30 عاما لأهالي سيناء، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل 55% من قيمة الوحدة السكنية لأهالي رفح وسيناء والمواطن يدفع 45% فقط.

ونوه محافظ شمال سيناء، بأنه تم تركيب 50% من عدادات الكهرباء بضمان محافظة شمال سيناء، ولا يتم قطع الكهرباء عن أهالي رفح.

وكشف محافظ شمال سيناء، أن سعر الوحدة السكنية في رفح 571 ألف جنيها، مضيفا أن هناك تميز لبعض الوحدات السكنية في رفح حيث يصل سعرها إلى 926 ألف جنيه.

وتابع: لدينا 6 مستويات لأسعار الوحدات السكنية في رفح، مشيرا إلى أن الزيادة السنوية تصل إلى 95 جنيها وتصل إلى 100 جنيه لبعض الوحدات المتميزة.

وواصل شوشة: سيتم دفع 5% للصيانة من خلال اتحاد شاغلين لضمان الحفاظ على الوحدات السكنية، لافتا إلى أن الشروط متوفرة وسيتم الإعلان عنها.

وذكر المحافظ، أنه تم تخصيص 10% من الوحدات السكنية لأسر الشهداء والمصابين، وتخصيص 5% من الوحدات السكنية لأصحاب الهمم ومصابي العمليات، وتخصيص 5% من الوحدات السكنية كسكن إداري للجهات التي تقوم بتقديم الخدمات لأهالي رفح، مشيرا إلى أن تم تحديد سن من يحصل على وحدة سكنية بداية من 21 عاما حتى 55 عاما.

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