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هل يوجد نص قرآني يحرم التدخين؟.. أستاذ بجامعة الأزهر يجيب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:
حسم الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، الجدل حول ادعاء البعض بأنه "لا يوجد نص قرآني يحرم التدخين"، قائلا: "موجود في سورة المائدة فى قوله تعالى (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ)، وكذلك فى سورة الأعراف (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ)".

وقال الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، بحلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية" الناس"، مساء الثلاثاء: "نستطيع أن نفرق بين الطيبات والخبائث، بما يترتب عليه، متسائلا: المشاكل الصحية فى الرئة والقلب والتنفس فى الجسم هل هذه طيبيات أم خبائث".

وأوضح أن التدخين فيه إضاعة للمال والصحة، وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا فى حديث شريف: (إنَّ اللهَ كرِه لكم قيلَ وقالَ وكثرةَ السُّؤالِ وإضاعةَ المالِ)".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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