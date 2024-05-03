أجواء حارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وبحسب بيان الهيئة فمن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفق بيان الأرصاد الجوية.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع تكوُن شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمقربة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة غدا العظمى والصغرى، كما يلي:

القاهرة والوجه البحري العظمى 32، والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 24 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد العظمى 34 والصغرى 19 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية

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