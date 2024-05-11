هارب 80 سنة سجن .. القبض على عنصر شديد الخطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:



ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عنصر إجرامي شديد الخطورة بقنا وبحوزته أسلحة نارية وذخائر.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا أفادت تواجد عنصر إجرامي شديد الخطورة - سبق اتهامه في 13 قضية، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد في 3 جنايات "قتل عمد - سرقة بالاكراه – سلاح وذخيرة" وبالسجن 5 سنوات في قضية "سلاح" بدائرة مركز شرطة نجع حمادي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وعُثر بحوزته على (رشاش - بندقية آلية - عدد من الطلقات – 3 خزينة - كمية من مخدر الحشيش - كمية من مهمات السكة الحديد وزنت 6.200 طن - الأدوات المستخدمة في فك المهمات).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومُتجري الأسلحة النارية غير المرخصة.