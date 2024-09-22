"كتائب القسام": استهدفنا قوة صهيونية راجلة شرق رفح وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح

ذكرت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بأنّها "استهدفت جرّافةً عسكريّةً إسرائيليّةً من نوع "D9" بقذيفة "تاندوم"، في منطقة الشوكة شرق مدينة ​رفح​ جنوب قطاع غزة". وأشارت إلى أنّ "مقاتلينا تمكّنوا أيضًا من استهداف قوّة صهيونيّة راجلة بعبوة أفراد "تلفزيونية"، وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح جنوب القطاع".

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