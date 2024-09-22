وزير الخارجية الإسرائيلية: نصرالله يحرق لبنان من أجل "حماس" في غزة

اعتبر وزير الخارجيّة الإسرائيليّة ​يسرائيل كاتس​ (Israel Katz)، في تصريح، أنّ "الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد ​حسن نصرالله​ يحرق ​لبنان​ من أجل "حماس" في ​غزة​".

وأرفق التّصريح بصورة مركّبة تُظهر السيّد نصرالله حاملًا رئيس المكتب السّياسي لحركة "حماس" يحيى السّنوار، والنّيران مندلعة خلفهما، فيما يرفع نصرالله لافتةً كُت عليها "حماس".