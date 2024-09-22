وزير الخارجية الإسرائيلية: نصرالله يحرق لبنان من أجل "حماس" في غزة

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اعتبر وزير الخارجيّة الإسرائيليّة يسرائيل كاتس (Israel Katz)، في تصريح، أنّ "الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله يحرق لبنان من أجل "حماس" في غزة".
وأرفق التّصريح بصورة مركّبة تُظهر السيّد نصرالله حاملًا رئيس المكتب السّياسي لحركة "حماس" يحيى السّنوار، والنّيران مندلعة خلفهما، فيما يرفع نصرالله لافتةً كُت عليها "حماس".
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