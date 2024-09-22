القناة 12 الإسرائيلية: أكثر من مليون إسرائيلي في نطاق نيران حزب الله

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أنّ هناك أكثر من مليون إسرائيلي في نطاق نيران حزب الله، وذلك بعد 3 عمليات للحزب طالت مدينة حيفا، مستهدفًا قاعدة ومطار رامات ديفيد ومُجمّعات الصّناعات العسكريّة ‏لشركة "رفائيل" المتخصّصة بالوسائل والتّجهيزات الإلكترونيّة، كما طالت الصواريخ عدّة منازل في المدينة.

وتأتي هذه الضربات التي أدخل فيها حزب الله صواريخ من طراز "فادي 1" و"فادي 2" بعد اعتداءات واغتيالات إسرائيلية طالت الضاحية الجنوبية، إضافة إلى تفجير أجهزة البيجر واللاسلكي في مختلف المناطق اللبنانية، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى بينهم مدنيون وأطفال ونساء.