بـ 1.2 مليون جنيه.. ضبط عنصر إجرامي يُصنع مخدرات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عنصر إجرامي في القاهرة، بحوزته كميات من المواد المخدرة بحوزة، قُدرت قيمتها المالية بـ 1.2 مليون جنيه تقريباً.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 12 كيلو جرام – كمية لمخدر الفودو وزنت 6 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام –2 زجاجة كيتامين مخدرة –5 أمبول مخدر – كمية من المواد الخام والأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع– سلاح أبيض).

واعترف بقيامه بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1.2 مليون جنيه تقريباً).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك ادراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.