الرئيس الإسرائيلي: لا علاقة لنا بتفجيرات "البيجر" واحتمالات التصعيد مع حزب الله كبيرة جدا

أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أننا "لسنا مهتمين بالحرب مع لبنان لكن احتمالات التصعيد مع حزب الله كبيرة جدا"، زاعماً أنه "لا علاقة لإسرائيل بهجمات أجهزة البيجر التي وقعت في لبنان".

واعتبر هرتسوغ، أن "حزب الله يخنق لبنان ويدمره ويحدث الفوضى فيه مرارا وتكرارا، ولديه أعداء كثيرون هذه الأيام".

وفجر اليوم، كشف "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، وفي ردٍّ أوّلي على ‏المجزرة الوحشيّة الّتي ارتكبها العدو الإسرائيلي في مختلف المناطق اللّبنانيّة يومَي الثّلثاء والأربعاء ‌‏(مجزرة البايجر وأجهزة اللاسلكي)، قامت المقاومة الإسلاميّة بِقصف مُجمّعات الصّناعات العسكريّة ‏لشركة "رفائيل" المتخصّصة بالوسائل والتّجهيزات الإلكترونيّة، والواقعة في منطقة زوفولون شمال ‏مدينة حيفا، بعشرات الصّواريخ من نوع "فادي 1" و"فادي 2" والـ"كاتيوشا"؛ وذلك عند السّاعة 6:30 من ‏صباح هذا اليوم".