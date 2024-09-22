أكّد وزير الخارجيّة الإيرانيّة عباس عراقجي، خلال لقائه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، على هامش الدّورة الـ79 للجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في نيويورك، "دعم إيران لجهود الأمم المتحدة في سوريا"، مشدّدًا على أنّ "القوّات الأجنبيّة يجب أن تغادر الأراضي السّوريّة، ويجب أن تبدأ أعمال إعادة بناء هذا البلد في أقرب وقت ممكن".
وأشار، فيما يتعلّق بالتطوّرات في غزة ولبنان، إلى أنّه "رغم أنّ جرائم الكيان الصّهيوني في لبنان تُرتكب بدافع اليأس، إلّا أنّها لن تمرّ دون ردّ".
وكان عراقجي قد التقى أمس السّبت، وزير الخارجيّة الكويتّية عبدالله علي اليحيا، ونظيره الكوبي برونو رودريغيز باريلا، على هامش أعمال الدّورة.
كانت هذه تفاصيل خبر عراقجي: رغم أن جرائم الكيان الصهيوني في لبنان تُرتكب بدافع اليأس إلا أنها لن تمر دون رد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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