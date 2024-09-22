عراقجي: رغم أن جرائم الكيان الصهيوني في لبنان تُرتكب بدافع اليأس إلا أنها لن تمر دون رد

أكّد وزير الخارجيّة الإيرانيّة ​عباس عراقجي​، خلال لقائه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ​سوريا​ ​غير بيدرسون​، على هامش الدّورة الـ79 للجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في نيويورك، "دعم إيران لجهود الأمم المتحدة في سوريا"، مشدّدًا على أنّ "القوّات الأجنبيّة يجب أن تغادر الأراضي السّوريّة، ويجب أن تبدأ أعمال إعادة بناء هذا البلد في أقرب وقت ممكن".

وأشار، فيما يتعلّق بالتطوّرات في غزة و​لبنان​، إلى أنّه "رغم أنّ جرائم الكيان الصّهيوني في لبنان تُرتكب بدافع اليأس، إلّا أنّها لن تمرّ دون ردّ".

وكان عراقجي قد التقى أمس السّبت، وزير الخارجيّة الكويتّية عبدالله علي اليحيا، ونظيره الكوبي برونو رودريغيز باريلا، على هامش أعمال الدّورة.