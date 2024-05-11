تخفيف الأحمال.. أول تعليق من "الكهرباء" بشأن فصل التيار عن المعابد الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال المهندس أحمد صدقي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إن ما تم تداوله مساء أمس الجمعة عن فصل التيار الكهربائي عن بعض المعابد الأثرية والسياحية، جانبه بعض الصواب؛ خصوصًا أن عمليات الفصل والتوصيل تتم مسبقًا مع مسؤولي السياحة والآثار بكل محافظة، وفقًا لطبيعة تغذية كل منطقة.

وأضاف صدقي أن الواقعة كانت منذ ٣ أيام، حيث كان يُفصل التيار ضمن مجموعة خطوط تقوم بتغذية عدد من القرى المحيطة بالمعبد، ووفقًا لتعليمات مجلس الوزراء يتم الفصل؛ خصوصًا أنه توجد تغذية مشتركة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، في تصريحات أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم السبت، أن الواقعة حدثت بمعبد دندرة بمحافظة قنا، الذي يستمد تغذيته الكهربائية على خطوط مشتركة مع بعض القرى؛ تتم تغذيتها عبر مصدر واحد؛ خصوصًا أن المعبد ليست له تغذية منفصلة؛ مشددًا على أنه قبل التخفيف يتم التنسيق مع مسؤولي السياحة والآثار، وتم تدارك ذلك الخلل منذ أيام.

وأكد رئيس الشركة أنه تم استثناء جميع المعابد الأثرية والسياحية من خطة تخفيف الأحمال، وهذا معمول به قبل واقعة معبد دندرة باستثناء بعض المعابد التي تشترك في تغذيتها مع المناطق المحيطة بها.

ونوه صدقي بأن معظم المعابد في الأقصر وأسوان لها أكثر من تغذية كهربائية منفصلة غير مشتركة مع أي مصدر آخر، ولا يتم تطبيق خطة تخفيف الأحمال، مشددًا على أن تعليمات صدرت قبل تناول الواقعة أو وسائل الإعلام ذلك بعدم تخفيف الأحمال عن أي من المناطق والمزارات السياحية.