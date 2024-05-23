مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلى تستهدف سيارة جنوبي لبنان.. فيديو وصور

وبثت منصات محلية لبنانية مشاهد تظهر احتراق سيارة، صباح اليوم الخميس، في منطقة النبطية جنوبي لبنان.

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية مقتل شخص وإصابة 3 طلاب كانوا قرب السيارة وتسببت الغارة باحتراق السيارة، وعملت فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر ومنظمات مدينة أخرى على نقل الإصابات إلى المستشفيات وإطفاء الحريق.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012