- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلى تستهدف سيارة جنوبي لبنان.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استهدفت مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلى سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبي لبنان.
وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية مقتل شخص وإصابة 3 طلاب كانوا قرب السيارة وتسببت الغارة باحتراق السيارة، وعملت فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر ومنظمات مدينة أخرى على نقل الإصابات إلى المستشفيات وإطفاء الحريق.
وبثت منصات محلية لبنانية مشاهد تظهر احتراق سيارة، صباح اليوم الخميس، في منطقة النبطية جنوبي لبنان.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز