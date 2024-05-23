ضبط عنصر إجرامي في الإسكندرية بحوزته 18 كجم حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمني بوزارة الداخلية عنصر إجرامي، بحوزته 18 كيلو جرام لمخدر الحشيش، قُدرت بمليون و450 ألف جنيه.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية أفادت قيام عنصر إجرامي بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته (18 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1.450 مليون جنيه تقريباً).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.