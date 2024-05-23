أخبار مصر

قرار جديد من القضاء في اتهام مرتضى منصور بسبّ "الخطيب وعباس"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، نظر محاكمة مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق بتهمة سبّ وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق لجلسة 13 يونيو المقبل.

اتهم الخطيب وعباس في الدعوى "منصور" بسبهما وقذفهما في فيديوهات ومداخلات هاتفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة النقض قضت -في 25 فبراير 2023 - بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك) وتسبب في إزالة عضويته من رئاسة الزمالك.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا