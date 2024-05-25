شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس يشهد افتتاح مشروعات تنموية بجنوب الوادى بالفيديو كونفرانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول عدد الخليج 365 المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: الرئيس يشهد افتتاح مشروعات تنموية فى جنوب الوادى بالفيديو كونفرانس.. الدولة لا تنتظر الأزمات وكل شغل البنية الأساسية كان ضروريا.. "الهيئة الهندسية": زراعة 430 ألف بتكلفة 180 مليار جنيه



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الرئيس يشهد افتتاح مشروعات تنموية فى جنوب الوادى بالفيديو كونفرانس.. الدولة لا تنتظر الأزمات وكل شغل البنية الأساسية كان ضروريا.. نعمل على الاستفادة من كل الفرص والمستثمرون مدعوون للمشاركة فى المشروعات الزراعية.. نسعى للوصول إلى أقصى إنتاجية من فدان القمح وخلطه بالذرة يوفر للدولة 600 مليون دولار.. مصر زادت 25 مليون نسمة منذ 2011 فهل زاد الإنتاج الزراعى؟

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