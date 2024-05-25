شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب التمثيل العمالى بالرياض ينظم ورشة للتوعية بالحقوق والواجبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم مكتب التمثيل العمالى بالرياض، بالمملكة العربية السعودية، ورشة عمل لعدد من أبناء الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية التى يتواجد فيها ما يقرب من 250 ألف عامل مصرى، وذلك لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم داخل مواقع العمل بحسب القانون السعودى، وكذلك طرق التواصل مع "المكتب العمالي" فى حال وجود نزاعات مع صاحب العمل.

وقال رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض محمد عليان اليوم السبت، إن تنظيم هذه الورشة - التى انعقدت على هامش "مهمة قنصلية"- يأتى فى إطار توجيهات حسن شحاتة وزير العمل إلى مكاتب التمثيل العمالى بالخارج، بتوعية العمال بالحقوق والواجبات، والتواصل معهم لمواجهة أى تحديات قد تواجههم.. وأوضح عليان أن هذه "الورشة الأولى"، حضرها السفير طارق المليجى القنصل العام المصرى بالرياض، والقنصل المساعد عبدالله حسنى.

وجاء فى البيان الصحفى أن "الورشة"، التى انعقدت داخل أحد الفنادق، تضمنت موضوعات: "الحقوق والواجبات وإنهاء علاقات العمل ومكافآت نهاية الخدمة والدعاوى العمالية من حيث الإجراءات وطرق التقاضى ودور مكتب التمثيل العمالى وغيرها"، وجرى حوار مفتوح مع العمال، والاستماع إلى التحديات التى تواجههم أثناء العمل، حيث طالبوا بتكرار هذه اللقاءات بشكل مباشر، أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى.

ويجدر بالذكر أن وزارة العمل لديها 9 مكاتب تمثيل عمالى بالخارج، فى بلدان عربية وأوروبية، يعمل فى نطاقها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصرى، ويوجهها وزير العمل حسن شحاتة بشكل مستمر بضرورة التواصل مع العمال المصريين، وتقديم كافة أنواع الحماية والرعاية والدعم لهم.

ويمكن التواصل مع مكتب الرياض عن طريق محمد عليان رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض على تليفون: 00966543191870، وعلى خلف الملحق العمالى بمكتب التمثيل العمالى،على تليفون:00966543209497.. وعنوان المكتب "سفاره جمهورية مصر العربية -حى السفارات- الرياض".