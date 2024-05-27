شكرا لقرائتكم خبر عن البترول تنفى ما نشر عن سحب شركة إينى سفينة الحفر سانتورينى من حقل ظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المتحدث الرسمي لوزارة البترول حمدى عبد العزيز عدم صحة ما نشر على موقع الطاقة جملة وتفصيلا بسحب شركة إيني سفينة الحفر سانتوريني من موقع أكبر حقل غاز في مصر وتوقف أعمال التطوير، موكدا أن هذا الحفار كان يعمل في حفر بئرفي منطقة شمال شرق حابي بالبحر المتوسط وأنهى عمله وتحرك عن المنطقة.

وبالنسبة لبرنامج الحفر فى حقل ظهر سيتم لاحقا في الربع الأخير من العام الحالي وفقا لبرنامج الحفر المخطط مع شركة إينى من خلال جهاز حفر آخر.



