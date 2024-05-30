شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: منفذ عملية الدهس جنوب شرق نابلس يسلم نفسه للأمن الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن منفذ عملية الدهس عند حاجز قرية عورتا جنوب شرق نابلس سلم نفسه للآليات الأمنية الفلسطينية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قوات كبيرة تطارد منفذ عملية الدهس في إحدى مداخل مدينة نابلس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنباءً حول عملية دهس على حاجز عورتا جنوب شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.