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بلاغ.. شاليمار شربتلي تتهم "القاهرة والناس" بالتشهير بسبب حلقة لجين عمران

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، التحقيق في اتهام شاليمار شربتلي زوجة المخرج للإعلامية أسما إبراهيم مقدمة برنامج "حبر سري" بقناة القاهرة والناس بالتشهير بها.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بتقديم محام وكيل عن الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف محضرا بقسم شرطة العجوزة ضد كل من "طارق نور" مالك قناة القاهرة والناس والإعلامية "أسما إبراهيم" مقدمة برنامج "حبر سري" على ذات القناة يتهم كلا منهما بالتشهير بموكلته.

وقال مقدم البلاغ إن الإعلامية "أسما إبراهيم" استضافت في شهر رمضان الماضي ببرنامجها "حبر سري" الإعلامية لجين عمران وأثناء محاورتها ذكرت "أسما إبراهيم" في حلقة البرنامج أن موكلته شاليمار شربتلي تم اتهامها سابقا بتعذيب خادمتها لترد الإعلامية لجين عمران بالإيجاب أنه تم اتهام شاليمار بالفعل بتعذيب خادمتها لكنها مظلومة.

وقال المحامي إن ما ورد بالحلقة يعد تشهيرا في حق موكلته، وتم تحرير المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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